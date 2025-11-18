Milano 13:37
43.010 -1,73%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:37
9.543 -1,37%
Francoforte 13:37
23.269 -1,36%

Piazza Affari: performance negativa per Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Composto ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, in flessione del 2,77% sui valori precedenti.
