Jefferies promuove Siemens Energy a "buy" e più che raddoppia TP

(Teleborsa) - Jefferies
ha alzato la raccomandazione su Siemens Energy
da "hold" a "buy", più che raddoppiando il target price
da 55 a 134 euro per azione citando la buona posizione del gruppo tedesco per beneficiare delle tendenze strutturali
del settore energetico: crescita della domanda di elettricità, modernizzazione delle reti e sviluppo di capacità rinnovabili e nucleari.
Gli analisti della banca d'affari hanno sottolineato che il portafoglio
dell’azienda tedesca copre "tutte le principali sfide del settore energetico", sostenendo una domanda elevata e un contesto competitivo "razionale" che offre potere di prezzo e potenziali margini superiori alle attese di mercato.
Jefferies prevede un tasso di crescita medio annuo dell’EBITDA
del 40% tra il 2025 e il 2028, con proiezioni sul margine EBITA
dal 7% al 12% superiori al consenso. L’espansione dei margini
dovrebbe proseguire fino al 2028, in aumento di circa 400 punti base rispetto ai livelli del 2026.
La banca d’investimento ha individuato la divisione Gas Services
come motore di crescita, trainato dalla domanda di energia dei data center legati all’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, mentre Siemens Gamesa
e Grid Technologies
beneficeranno dell’espansione delle rinnovabili e degli investimenti nelle infrastrutture di trasmissione.
Jefferies ha stimato inoltre 14 miliardi di euro tra buyback
e dividendi
entro il 2028, pari al 16% del valore d’impresa, e ha definito la valutazione di Siemens Energy "tra le più attraenti del settore", con un multiplo di crescita di 0,5 volte e uno sconto del 40% rispetto a GE Vernova.