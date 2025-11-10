Jefferies promuove Siemens Energy a "buy" e più che raddoppia TP

Jefferies

Siemens Energy

(Teleborsa) -ha alzato la raccomandazione suda "hold" a "buy", più che raddoppiando ilda 55 a 134 euro per azione citando la buona posizione del gruppo tedesco per beneficiare delledel settore energetico: crescita della domanda di elettricità, modernizzazione delle reti e sviluppo di capacità rinnovabili e nucleari.Gli analisti della banca d'affari hanno sottolineato che ildell’azienda tedesca copre "tutte le principali sfide del settore energetico", sostenendo una domanda elevata e un contesto competitivo "razionale" che offre potere di prezzo e potenziali margini superiori alle attese di mercato.Jefferies prevede undel 40% tra il 2025 e il 2028, con proiezioni sul marginedal 7% al 12% superiori al consenso. L’espansione deidovrebbe proseguire fino al 2028, in aumento di circa 400 punti base rispetto ai livelli del 2026.La banca d’investimento ha individuato la divisionecome motore di crescita, trainato dalla domanda di energia dei data center legati all’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, mentrebeneficeranno dell’espansione delle rinnovabili e degli investimenti nelle infrastrutture di trasmissione.Jefferies ha stimato inoltre 14 miliardi di euro traentro il 2028, pari al 16% del valore d’impresa, e ha definito la valutazione di Siemens Energy "tra le più attraenti del settore", con un multiplo di crescita di 0,5 volte e uno sconto del 40% rispetto a GE Vernova.