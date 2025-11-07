KKR, terzo trimestre in crescita con FRE da record

KKR

(Teleborsa) -ha archiviato il terzo trimestre 2025 con(Fee Related Earnings - FRE) pari a 1,0 miliardi di dollari (1,15 dollari/azione rettificata), in crescita del 3% su base annua. Un record per l'azienda globale di private equity e servizi finanziari.L'(Total Operating Earnings - TEP) ha raggiunto i 1,4 miliardi (1,55 dollari/azione rettificata), registrando un aumento a doppia del 12% su base annua.L'si è attestato a 305 milioni, beneficiando di 41 milioni principalmente legati all'impatto della revisione annuale delle ipotesi attuariali di Global Atlantic.(Adjusted Net Income - ANI) è cresciuto dell'8% a 1,3 miliardi (1,41 dollari/azione rettificata).Il(Assets Under Management - AUM) si è attestato a 723 miliardi, in aumento del 16% su base annua. In crescita del 16% anche il, che ha raggiunto i 585 miliardi.Nel trimestre sono stati raccolti 43 miliardi di dollari di, che rappresentano ilmai registrato da KKR.Ilammonta a 26 miliardi: si è trattato delnella storia di KKR.La società ha dichiarato per il trimestre unper azione ordinaria.KKR ha ricordato che lo scorso 30 luglio è stato conclusa l'acquisizione di una quota di maggioranza di, società di acquisizione di royalty biofarmaceutiche, che contribuisce ad a"La solida performance di KKR è proseguita nel terzo trimestre, con commissioni di gestione, utili correlati alle commissioni e utile netto rettificato a livelli record negli ultimi dodici mesi. Il nuovo capitale raccolto ha raggiunto i 43 miliardi di dollari, il dato trimestrale più alto per KKR in oltre quattro anni, a testimonianza della fiducia che abbiamo costruito con i nostri investitori e del continuo slancio in tutte le nostre attività. Con un capitale secco record di 126 miliardi di dollari, rimaniamo incredibilmente ben posizionati per aiutare i nostri clienti a gestire l'attuale contesto.", hanno commentato i