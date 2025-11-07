KKR, terzo trimestre in crescita con FRE da record

(Teleborsa) - KKR
ha archiviato il terzo trimestre 2025 con utili correlati alle commissioni
(Fee Related Earnings - FRE) pari a 1,0 miliardi di dollari (1,15 dollari/azione rettificata), in crescita del 3% su base annua. Un record per l'azienda globale di private equity e servizi finanziari.
L'Utile operativo totale
(Total Operating Earnings - TEP) ha raggiunto i 1,4 miliardi (1,55 dollari/azione rettificata), registrando un aumento a doppia del 12% su base annua.
L'utile operativo assicurativo
si è attestato a 305 milioni, beneficiando di 41 milioni principalmente legati all'impatto della revisione annuale delle ipotesi attuariali di Global Atlantic.Utile netto rettificato
(Adjusted Net Income - ANI) è cresciuto dell'8% a 1,3 miliardi (1,41 dollari/azione rettificata).
Il patrimonio in gestione
(Assets Under Management - AUM) si è attestato a 723 miliardi, in aumento del 16% su base annua. In crescita del 16% anche il Fee Paying AUM
, che ha raggiunto i 585 miliardi.
Nel trimestre sono stati raccolti 43 miliardi di dollari di nuovo capitale
, che rappresentano il secondo trimestre più alto
mai registrato da KKR.
Il capitale investito
ammonta a 26 miliardi: si è trattato del trimestre di investimenti più attivo
nella storia di KKR.
La società ha dichiarato per il trimestre un dividendo ordinario di 0,185 dollari
per azione ordinaria.
KKR ha ricordato che lo scorso 30 luglio è stato conclusa l'acquisizione di una quota di maggioranza di HealthCare Royalty Partners
, società di acquisizione di royalty biofarmaceutiche, che contribuisce ad aggiungere circa 3 miliardi di dollari ad AUM e FPAUM
.
"La solida performance di KKR è proseguita nel terzo trimestre, con commissioni di gestione, utili correlati alle commissioni e utile netto rettificato a livelli record negli ultimi dodici mesi. Il nuovo capitale raccolto ha raggiunto i 43 miliardi di dollari, il dato trimestrale più alto per KKR in oltre quattro anni, a testimonianza della fiducia che abbiamo costruito con i nostri investitori e del continuo slancio in tutte le nostre attività. Con un capitale secco record di 126 miliardi di dollari, rimaniamo incredibilmente ben posizionati per aiutare i nostri clienti a gestire l'attuale contesto.", hanno commentato i Co-Ceo di KKR, Joseph Y. Bae e Scott C. Nuttall
.