Banca Generali, Mossa: insurbanking con Alleanza prenderà slancio dopo phasing-in di sei mesi

(Teleborsa) - "La qualità del network di distribuzione di Alleanza è alta
e ciò è dimostrato dal miglioramento dei risultati della società negli anni". Lo ha detto l'Amministratore Delegato di Banca Generali
, Gian Maria Mossa
, nella call con la comunità finanziaria
che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2025
.
Parlando del progetto sull'Insurbanking con Alleanza, ha fatto notare che quest'ultima ha un'ampia base di clienti affluent
: il 55% dei clienti Alleanza è affluent (patrimonio tra 50.000 e 500.000 euro), con una "piccola" quota nel segmento private (circa 19.000 clienti). Inoltre, c'è un ampio patrimonio targetizzabile
: secondo stime interne, il patrimonio totale dei clienti di Alleanza ammonta a circa 170 miliardi di euro, di cui il 75% detenuto da istituti terzi. Infine, il patrimonio dei clienti non è allocato in modo efficiente
: l'80% del patrimonio è costituito da conti correnti e titoli.
Banca Generali prevede che l'insurbanking raggiungerà volumi pari a 7-8,5 miliardi di euro entro il 2030
, pari al 5%-7% del patrimonio targetizzabile totale di Alleanza gestito da istituti terzi. I ricavi netti sono previsti sulla base di: margine netto di 60-65 punti base sulla componente di investimento dei prodotti ibridi (75-80 punti base lordi), margine netto di 80-90 punti base su prodotti bancari e AUC. I costi di set-up totali sono pari a 5-6 milioni di euro, interamente contabilizzati nel 2025
La collaborazione serve a "creare un nuovo motore di crescita per entrambe le società
", ha sottolineato Mossa. In particolare, offre ai clienti di Alleanza una nuova gamma integrata di prodotti bancari e assicurativi con l'obiettivo di liberare un'ampia liquidità inutilizzata nei conti correnti detenuti presso istituti terzi; offre alla rete di Alleanza nuovi strumenti per ampliare la comprensione delle esigenze dei clienti, aumentare l'efficienza nella gestione dei flussi finanziari e l'allocazione personalizzata degli investimenti delle famiglie; consente a Banca Generali di espandere ulteriormente il proprio business rivolgendosi al segmento affluent, capitalizzando sulle proprie fabbriche di prodotti proprietarie per migliorare la leva operativa e guidare la crescita dei ricavi.
Sull'insurbanking, "ci aspettiamo di generare una crescita sostenibile dalla seconda parte del prossimo anno
, in quanto il prossimo anno è di phasing in
, ma siamo partiti e iniziamo a vedere già numeri postivi. Non ci vorranno più di 6 mesi per raggiungere la velocità buona, quindi possiamo spalmare le previsioni al 2030 negli anni, considerando un po' di phasing in il prossimo anno".