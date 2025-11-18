Milano 13:39
43.014 -1,72%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:39
9.540 -1,40%
Francoforte 13:39
23.270 -1,36%

SILVER del 17/11/2025

Finanza
SILVER del 17/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

La giornata del 17 novembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 50,25.

Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52,27 con primo supporto visto a 49,23. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 48,22.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
