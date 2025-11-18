SILVER del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
La giornata del 17 novembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il metallo prezioso, che ha terminato in calo a 50,25.
Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52,27 con primo supporto visto a 49,23. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 48,22.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)