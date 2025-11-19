Milano 9:59
42.459 -0,89%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 9:59
9.532 -0,22%
23.140 -0,17%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato +0,09%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 180,214, mentre il primo supporto è stimato a 179,722. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 180,705.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
