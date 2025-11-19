Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato +0,09%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 180,214, mentre il primo supporto è stimato a 179,722. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 180,705.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)