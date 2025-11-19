Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Chiusura in profondo rosso per l'Hang Seng Index, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,72%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25.549. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26.692. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25.168.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)