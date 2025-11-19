Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
In ribasso il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,12% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 42.187, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 44.141. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41.536.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)