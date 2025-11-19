Milano 10:00
42.455 -0,90%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:00
9.531 -0,22%
Francoforte 10:00
23.125 -0,24%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/11/2025

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 18/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

In ribasso il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,12% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 42.187, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 44.141. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41.536.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
