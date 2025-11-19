Milano 10:02
42.481 -0,84%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:02
9.530 -0,24%
Francoforte 10:02
23.132 -0,21%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,04%)

Ibex 35 prende il via a 15.833,1 Euro

Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,04%, a quota 15.833,1 in apertura.
