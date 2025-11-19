Milano
10:02
42.481
-0,84%
Nasdaq
18-nov
24.503
0,00%
Dow Jones
18-nov
46.092
-1,07%
Londra
10:02
9.530
-0,24%
Francoforte
10:02
23.132
-0,21%
Mercoledì 19 Novembre 2025, ore 10.18
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,04%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,04%)
Ibex 35 prende il via a 15.833,1 Euro
In breve
,
Finanza
19 novembre 2025 - 09.18
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,04%, a quota 15.833,1 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1429)
·
Madrid
(96)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,17%
