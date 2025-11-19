Milano 15:17
42.802 -0,09%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:17
9.533 -0,21%
Francoforte 15:16
23.285 +0,45%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (-0,1% alle 13:00)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 42.795,17 punti

Milano mostra un esiguo -0,1% alle 13:00 e passa di mano a 42.795,17 punti.
