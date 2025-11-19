Milano 10:02
42.481 -0,84%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:02
9.530 -0,24%
Francoforte 10:02
23.132 -0,21%

Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 18/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,85 miliardi di euro, con un incremento del 32,61%, rispetto ai precedenti 2,9 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,65 miliardi.

Su 682 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 530 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 115 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 37 azioni del listino milanese.





