Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 18/11/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,85 miliardi di euro, con un incremento del 32,61%, rispetto ai precedenti 2,9 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,65 miliardi.Su 682 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 530 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 115 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 37 azioni del listino milanese.