Francia, inflazione dicembre confermata in leggero aumento a +0,1% su mese

(Teleborsa) - Confermata in lieve aumento l'innel mese di. Secondo l'(INSEE), l'inflazione è risultata in crescita dello 0,1% su base mensile, in linea con la lettura preliminare e contro il -0,2% di novembre.Su, i prezzi al consumo sono stati confermati a +0,8%, come nella prima lettura e il +0,9% registrato nel mese precedente.Il, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dello 0,7% su base annua, in linea con la stima preliminare e rispetto al +0,8% di novembre, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a +0,1% (era -0,2% nel mese precedente).