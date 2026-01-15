Francia, inflazione dicembre confermata in leggero aumento a +0,1% su mese

(Teleborsa) - Confermata in lieve aumento l'inflazione
in Francia
nel mese di dicembre 2025
. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese
(INSEE), l'inflazione è risultata in crescita dello 0,1% su base mensile, in linea con la lettura preliminare e contro il -0,2% di novembre.
Su base annuale
, i prezzi al consumo sono stati confermati a +0,8%, come nella prima lettura e il +0,9% registrato nel mese precedente.
Il dato armonizzato
, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dello 0,7% su base annua, in linea con la stima preliminare e rispetto al +0,8% di novembre, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a +0,1% (era -0,2% nel mese precedente).