USA, PMI servizi in ottobre

USA, PMI servizi in ottobre pari a 54,8 punti, in aumento rispetto al precedente 54,2 punti (la previsione era 55,2 punti).

