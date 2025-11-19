Francoforte: andamento rialzista per Traton

Traton

Germany MDAX

Traton

Germany MDAX

(Teleborsa) - Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 3,55%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,78%, rispetto a -2,2% del).Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 29,03 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 27,87. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 27,15 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)