Milano 15:18
42.807 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:18
9.532 -0,21%
Francoforte 15:18
23.299 +0,51%

Francoforte: balza in avanti Hellofresh

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti Hellofresh, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.

Lo scenario su base settimanale di Hellofresh rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Hellofresh, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,572 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,674 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,504.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
