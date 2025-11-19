Francoforte: positiva la giornata per Qiagen

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA
, che guadagna bene, con una variazione del 2,01%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qiagen
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Qiagen
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 38,12 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 38,75. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 37,72.
