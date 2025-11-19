Milano 15:19
Francoforte: positiva la giornata per Qiagen

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che guadagna bene, con una variazione del 2,01%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Qiagen più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Qiagen, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 38,12 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 38,75. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 37,72.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
