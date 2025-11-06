Milano 17:35
DuPont: ricavi trimestrali superano le previsioni. Nuovo piano di buyback da 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - DuPont, colosso statunitense attivo nel settore chimico, ha superato le proprie previsioni per il terzo trimestre 2025, registrando vendite nette per 3,1 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente (+6% organico). L’utile operativo EBITDA è salito a 840 milioni di dollari (+6%), mentre l’utile netto GAAP da attività continuative si è attestato a 308 milioni, pari a 0,70 dollari per azione. L’EPS rettificato è rimasto stabile a 1,09 dollari.

La società ha generato 591 milioni di dollari di flusso di cassa operativo e 576 milioni di free cash flow rettificato, e ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni fino a 2 miliardi di dollari, di cui 500 milioni tramite un’operazione accelerata. Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato un dividendo trimestrale di 0,20 dollari per azione, in linea con un payout ratio target del 35–45%.

La crescita è stata trainata dai segmenti ElectronicsCo (+11% di vendite) e IndustrialsCo (+5%), sostenuti dalla forte domanda nei mercati sanitario, elettronico e idrico, nonostante la persistente debolezza nel comparto edilizio.

Grazie alla solida performance, DuPont ha alzato la guidance per l’intero 2025, prevedendo un EBITDA operativo di circa 1,6 miliardi di dollari e un EPS rettificato di 1,66 dollari.

"Abbiamo superato le nostre previsioni per il terzo trimestre, annunciate in precedenza, registrando un altro trimestre di crescita anno su anno nelle vendite organiche e nell'EBITDA operativo – ha dichiarato Lori Koch, Amministratrice Delegato di DuPont –. La continua forza nei mercati finali dell'elettronica, della sanità e dell'acqua, unitamente all'attenzione del nostro team sull'esecuzione operativa, hanno continuato a trainare una solida crescita del fatturato e una forte conversione di cassa. Grazie ai nostri solidi risultati nel terzo trimestre e ai miglioramenti operativi, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni sugli utili per l'intero anno per la nuova DuPont".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
