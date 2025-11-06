DuPont: ricavi trimestrali superano le previsioni. Nuovo piano di buyback da 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - DuPont, colosso statunitense attivo nel settore chimico, ha superato le proprie previsioni per il terzo trimestre 2025, registrando vendite nette per, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente (+6% organico). L’è salito a(+6%), mentre l’da attività continuative si è attestato a 308 milioni, pari a 0,70 dollari per azione. L’EPS rettificato è rimasto stabile a 1,09 dollari.La società ha generato, e ha annunciato unfino a, di cui 500 milioni tramite un’operazione accelerata. Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato un dividendo trimestrale di 0,20 dollari per azione, in linea con un payout ratio target del 35–45%.La crescita è stata trainata dai segmenti(+11% di vendite) e(+5%), sostenuti dalla forte domanda nei mercati sanitario, elettronico e idrico, nonostante la persistente debolezza nel comparto edilizio.Grazie alla solida performance, DuPont ha alzato laper l’intero 2025, prevedendo un EBITDA operativo di circa 1,6 miliardi di dollari e un EPS rettificato di 1,66 dollari."Abbiamo superato le nostre previsioni per il terzo trimestre, annunciate in precedenza, registrando un altro trimestre di crescita anno su anno nelle vendite organiche e nell'EBITDA operativo – ha dichiarato, Amministratrice Delegato di DuPont –. La continua forza nei mercati finali dell'elettronica, della sanità e dell'acqua, unitamente all'attenzione del nostro team sull'esecuzione operativa, hanno continuato a trainare una solida crescita del fatturato e una forte conversione di cassa. Grazie ai nostri solidi risultati nel terzo trimestre e ai miglioramenti operativi, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni sugli utili per l'intero anno per la nuova DuPont".