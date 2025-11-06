DuPont: ricavi trimestrali superano le previsioni. Nuovo piano di buyback da 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - DuPont, colosso statunitense attivo nel settore chimico, ha superato le proprie previsioni per il terzo trimestre 2025, registrando vendite nette per 3,1 miliardi di dollari
, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente (+6% organico). L’utile operativo EBITDA
è salito a 840 milioni di dollari
(+6%), mentre l’utile netto GAAP
da attività continuative si è attestato a 308 milioni, pari a 0,70 dollari per azione. L’EPS rettificato è rimasto stabile a 1,09 dollari.
La società ha generato 591 milioni di dollari di flusso di cassa operativo
e 576 milioni di free cash flow rettificato
, e ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni
fino a 2 miliardi di dollari
, di cui 500 milioni tramite un’operazione accelerata. Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato un dividendo trimestrale di 0,20 dollari per azione, in linea con un payout ratio target del 35–45%.
La crescita è stata trainata dai segmenti ElectronicsCo
(+11% di vendite) e IndustrialsCo
(+5%), sostenuti dalla forte domanda nei mercati sanitario, elettronico e idrico, nonostante la persistente debolezza nel comparto edilizio.
Grazie alla solida performance, DuPont ha alzato la guidance
per l’intero 2025, prevedendo un EBITDA operativo di circa 1,6 miliardi di dollari e un EPS rettificato di 1,66 dollari.
"Abbiamo superato le nostre previsioni per il terzo trimestre, annunciate in precedenza, registrando un altro trimestre di crescita anno su anno nelle vendite organiche e nell'EBITDA operativo – ha dichiarato Lori Koch
, Amministratrice Delegato di DuPont –. La continua forza nei mercati finali dell'elettronica, della sanità e dell'acqua, unitamente all'attenzione del nostro team sull'esecuzione operativa, hanno continuato a trainare una solida crescita del fatturato e una forte conversione di cassa. Grazie ai nostri solidi risultati nel terzo trimestre e ai miglioramenti operativi, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni sugli utili per l'intero anno per la nuova DuPont".(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)