Londra: nuovo spunto rialzista per Fresnillo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento
, in guadagno del 3,51% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,43%, rispetto a -3,56% del principale indice della Borsa di Londra
).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fresnillo
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23,24 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23,84 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)