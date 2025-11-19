Milano 10:06
42.473 -0,85%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:06
9.530 -0,24%
Francoforte 10:06
23.114 -0,29%

Londra: nuovo spunto rialzista per Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Fresnillo
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale dell'argento, in guadagno del 3,51% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,43%, rispetto a -3,56% del principale indice della Borsa di Londra).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fresnillo, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23,24 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23,84 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```