New York: risultato positivo per KLA-Tencor

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia tecnologica americana, con una variazione percentuale dell'1,88%.

Lo scenario su base settimanale di KLA-Tencor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.294,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.359,4. Il peggioramento di KLA-Tencor è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.257,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
