New York: risultato positivo per KLA-Tencor

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia tecnologica americana
, con una variazione percentuale dell'1,88%.
Lo scenario su base settimanale di KLA-Tencor
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.294,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.359,4. Il peggioramento di KLA-Tencor
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.257,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)