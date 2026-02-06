Milano 17:35
New York: acquisti a mani basse su KLA-Tencor

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tecnologica americana, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,34%.

L'andamento di KLA-Tencor nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per KLA-Tencor, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.394,2 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.466,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.346,5.

