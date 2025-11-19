Milano 12:50
Prezzi consumo Unione Europea (YoY) in ottobre

Unione Europea, Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +2,1%, in calo rispetto al precedente +2,2% (in linea con le stime degli analisti).

