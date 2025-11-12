Anthropic annuncia investimento da 50 miliardi di dollari in infrastrutture AI negli Usa

(Teleborsa) - La società di AI Anthropic
ha annunciato un piano da 50 miliardi di dollari
per sviluppare infrastrutture
dedicate all’intelligenza artificiale
negli Stati Uniti
, con i primi data center
previsti in Texas e New York. I siti, realizzati in collaborazione con il partner Fluidstack
, specializzato in GPU cloud per aziende come Meta, Midjourney e Mistral, entreranno in funzione nel 2026.
Il progetto prevede la creazione di 800 posti di lavoro permanenti
e oltre 2.000 impieghi nel settore delle costruzioni
.
"Ci stiamo avvicinando a un’AI capace di accelerare le scoperte scientifiche e risolvere problemi complessi", ha dichiarato il CEO Dario Amodei
, sottolineando come queste strutture "supporteranno lo sviluppo di sistemi più avanzati e la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti".