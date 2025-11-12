Milano 16:46
Anthropic annuncia investimento da 50 miliardi di dollari in infrastrutture AI negli Usa

(Teleborsa) - La società di AI Anthropic ha annunciato un piano da 50 miliardi di dollari per sviluppare infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale negli Stati Uniti, con i primi data center previsti in Texas e New York. I siti, realizzati in collaborazione con il partner Fluidstack, specializzato in GPU cloud per aziende come Meta, Midjourney e Mistral, entreranno in funzione nel 2026.

Il progetto prevede la creazione di 800 posti di lavoro permanenti e oltre 2.000 impieghi nel settore delle costruzioni.

"Ci stiamo avvicinando a un’AI capace di accelerare le scoperte scientifiche e risolvere problemi complessi", ha dichiarato il CEO Dario Amodei, sottolineando come queste strutture "supporteranno lo sviluppo di sistemi più avanzati e la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti".


