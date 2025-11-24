Saudi Aramco valuta cessione di asset per miliardi di dollari

(Teleborsa) -starebbe valutando l'idea di. Operazioni che potrebbero essere considerate le sue cessioni più significative di sempre.Secondo quanto riferito da Blooberg, citando fonti vicine alla questione, l'azienda sta valutando la vendita di una quota nei suoi. Alle banche è stato chiesto di presentare proposte per ruoli negli studi di fattibilità per le cessioni, che potrebbero fruttare oltre 10 miliardi di dollari, hanno affermato le fonti.Aramco sta valutando opzioni come la. Potrebbe anche perseguire una struttura simile alla recente transazione di locazione da 11 miliardi di dollari con un gruppo guidato da Global Infrastructure Partners di BlackRock per gli asset legati al progetto di gas di Jafurah.L'attività di terminali di Aramco è considerata un asset redditizio e l'azienda potrebbe avviare un processo di vendita formale già all'inizio del prossimo anno, ha affermato la fonte.Allo stesso tempo, il gigante petrolifero sta valutando la possibilità di vendere parte del suoIl tutto, però, è ancora in unae non sono state prese decisioni definitive.Nel frattempo, Aramco continua acome Jafurah, la cui produzione dovrebbe iniziare quest'anno e raggiungere la piena capacità nel 2030.