Analisi Tecnica: EUR/CHF del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / CHF, che conclude in progresso dello 0,39%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9317, mentre il primo supporto è stimato a 0,9249. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9385.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)