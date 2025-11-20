Milano 19-nov
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / CHF, che conclude in progresso dello 0,39%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9317, mentre il primo supporto è stimato a 0,9249. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9385.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
