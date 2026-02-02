Milano 13:46
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'1/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio

Controllato progresso per il cambio Euro / CHF, che chiude in salita dello 0,45%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9195. Supporto a 0,9135. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,9255.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
