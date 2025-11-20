Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 19/11/2025

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Controllato progresso per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude in salita dello 0,31%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8845, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8818. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8872.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
