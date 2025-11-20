Analisi Tecnica: EUR/GBP del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Controllato progresso per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude in salita dello 0,31%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8845, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,8818. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8872.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)