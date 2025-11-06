Analisi Tecnica: EUR/GBP del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido -0,11%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8827, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8777. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8877.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)