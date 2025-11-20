Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Discreta performance per l'indice svizzero, che si è attestato a 12.530,6.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12.687. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12.428,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.325,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)