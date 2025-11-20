Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Discreta performance per l'indice svizzero, che si è attestato a 12.530,6.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12.687. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12.428,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.325,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```