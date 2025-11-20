Eventi e scadenze del 20 novembre 2025

Giovedì 20/11/2025

(Teleborsa) -- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop- 11ª edizione della Genova Smart Week, la piattaforma di confronto su trasformazione urbana, sostenibilità e digitalizzazione promossa dal Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City contraddistinta dal titolo "A new vision for urban living"- Acquario Romano, Roma - La 10ª edizione del Summit, evento di riferimento per l'innovazione digitale in Italia, organizzato da TIG – The Innovation Group, riunirà esponenti del governo, delle imprese, della Pubblica Amministrazione, del mondo accademico e della ricerca per discutere le opportunità della digitalizzazione nel Paese. Il titolo è "Unlocking the potential of Innovation"- Milano LUISS Hub - La 6ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Insurance Inclusion" si concentrerà sull'innovazione assicurativa nazionale. Evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, ogni anno riunisce oltre 1.500 professionisti, 150 speaker, oltre 30 CEOs e rappresentanti di Istituzioni, Compagnie, Banche, Startup, grandi distributori, investitori e aziende tech- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea in formato ibrido- Il 4° Forum Ministeriale Indo-Pacifico si svolge a Bruxelles, guidato dall'Alto Rappresentante UE, Kaja Kallas. L'incontro punta a rafforzare la cooperazione tra UE e paesi Indo-Pacifico per un futuro stabile e conforme alle regole internazionali.- Bruxelles - Il Consiglio terrà uno scambio di opinioni sull'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, dopo un breve intervento del ministro degli Affari esteri ucraino Andrii Sybiha. I ministri terranno quindi discussioni sulla situazione in Medio Oriente, in Sudan e nel Sahel. Saranno inoltre informati riguardo ai temi di attualità09:30 -- The Space Cinema – Moderno, Roma - Appuntamento annuale della Cassa Dottori Commercialisti dal titolo "Dialoghi per guardare lontano. Viaggio al centro della Previdenza", per dialogare con i rappresentanti del mondo politico, accademico e delle istituzioni sui temi legati al mondo del lavoro, delle professioni e della previdenza. Tra gli interventi, il Presidenti di Cassa Dottori Commercialisti, il Ministro Calderone, i Viceministri Leo e Sisto, e il Sottosegretario Gemmato09:30 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - Evento organizzato da Innexta con Unioncamere e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per presentare l'8° Quaderno di ricerca sulla Finanza Alternativa per le PMI in Italia. Interverranno, tra gli altri, Andrea Prete (Presidente Unioncamere), Paolo Ferrè (Presidente Innexta), Giovanni Bossi (CEO Cherry Bank), Michelangelo Bottesini (Presidente ItaliaFintech) e il Sottosegretario Federico Freni10:00 -- Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano - Durante l'evento verrà presentato l'Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor 2025, l'analisi del mercato globale del lusso elaborata insieme a Bain & Company e l'Altagamma Consensus 2026, realizzato con il contributo dei principali analisti finanziari e presentato da Stefania Lazzaroni, DG di Altagamma. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Matteo Lunelli, Michael Ward, Managing Director Harrods e Lelio Gavazza, CEO Tom Ford Fashion10:00 -- Auditorium Antonianum, Roma - Titolo dell'assemblea "Coltiviamo l'Europa, proteggiamo il Futuro". Relazione introduttiva del presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini, seguita dagli interventi del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, e del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida10:30 -- Convegno finale dell'Osservatorio sul Mercato Internazionale dell'Idrogeno di AGICI durante il quale verrà presentata anche la "Roadmap Italia @2030" per avviare la messa a terra della Strategia Nazionale dell’Idrogeno. Tra gli interventi, Francesco Elia (Responsabile Hydrogen Unit AGICI), Cristina Maggi (Direttrice H2IT), Marta Bucci (Direttore Generale Proxigas) e Massimo Ricci (Direttore Divisione Energia ARERA)11:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Consiglio Direttivo di AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo15:30 -- Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni riunite Affari costituzionali, Giustizia, Attività produttive e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione del Commissario europeo per la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e la tutela dei consumatori, Michael McGrath, sulle tematiche di sua competenza- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 settembre 2025- Risultati di periodo11:00 -- Appuntamento: Tavola rotonda UBS Year Ahead 2026, dove gli esperti condivideranno approfondimenti esclusivi su ciò che l'anno riserva agli investitori. Interverranno, Mark Haefele (CIO, UBS GWM), Themis Themistocleous (CIO EMEA, UBS GWM) e Paul Donovan (Chief Economist, UBS GWM)