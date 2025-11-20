Milano 10:06
43.049 +0,93%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:06
9.568 +0,64%
Francoforte 10:06
23.407 +1,05%

Francoforte: scambi al rialzo per Infineon

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Infineon
(Teleborsa) - Avanza la compagnia hi-tech tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,72%.

Lo scenario su base settimanale di Infineon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di chip, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,42 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 34,08. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,17.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
