Londra: andamento sostenuto per Pershing Square Holdings

holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America

FTSE 100

Pershing Square Holdings

principale indice della Borsa di Londra

Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,84%, rispetto a -3,63% del).Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 49,1 sterline. Rischio di discesa fino a 48,14 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 50,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)