Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Avanza il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.
Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Rolls-Royce Holdings
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,79 sterline con tetto rappresentato dall'area 10,96. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)