Londra: balza in avanti Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Avanza il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.

Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Rolls-Royce Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,79 sterline con tetto rappresentato dall'area 10,96. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,69.

