Londra: brillante l'andamento di BAE Systems

azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio

FTSE 100

BAE Systems

BAE Systems

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza bene del 2,90%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,47 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17,89. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)