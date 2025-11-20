Milano 13:22
Londra: brillante l'andamento di BAE Systems

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che avanza bene del 2,90%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BAE Systems rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,47 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17,89. Il peggioramento di BAE Systems è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,19.

