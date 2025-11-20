New York: sell-off per Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di sicurezza informatica
, che tratta in perdita del 5,10% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Palo Alto Networks
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Palo Alto Networks
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 186,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 196,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 182,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)