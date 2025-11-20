Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 18:00
24.520 -0,49%
Dow Jones 18:00
46.086 -0,12%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

New York: sell-off per Palo Alto Networks

Migliori e peggiori
New York: sell-off per Palo Alto Networks
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che tratta in perdita del 5,10% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Palo Alto Networks è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Palo Alto Networks, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 186,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 196,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 182,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```