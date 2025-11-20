Milano 13:23
42.924 +0,64%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:23
9.555 +0,50%
Francoforte 13:23
23.357 +0,84%

Migliori e peggiori
Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Thales mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,29%, rispetto a -3,01% dell'indice di Parigi).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 234,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 240,1. Il peggioramento di Thales è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 231.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
