Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Thales
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,29%, rispetto a -3,01% dell'indice di Parigi
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 234,5 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 240,1. Il peggioramento di Thales
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 231.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)