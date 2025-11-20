Milano 14:52
43.151 +1,17%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 14:52
9.575 +0,72%
Francoforte 14:52
23.459 +1,28%

PhillyFed USA in ottobre

PhillyFed USA in ottobre
USA, PhillyFed in ottobre pari a -1,7 punti, in aumento rispetto al precedente -12,8 punti (la previsione era 1 punti).
