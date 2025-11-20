Piazza Affari: risultato positivo per De' Longhi

(Teleborsa) - Seduta positiva per la big degli elettrodomestici
, che avanza bene del 2,12%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di De' Longhi
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Tecnicamente, il produttore di elettrodomestici
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 34,96 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,56.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)