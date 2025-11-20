Milano 13:24
42.926 +0,64%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:24
9.555 +0,50%
Francoforte 13:24
23.357 +0,84%

Piazza Affari: risultato positivo per De' Longhi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la big degli elettrodomestici, che avanza bene del 2,12%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di De' Longhi subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Tecnicamente, il produttore di elettrodomestici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 34,96 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
