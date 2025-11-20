Milano 13:25
42.929 +0,65%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:25
9.556 +0,51%
Francoforte 13:25
23.358 +0,84%

Piazza Affari: seduta molto difficile per NewPrinces

Migliori e peggiori
Piazza Affari: seduta molto difficile per NewPrinces
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, che passa di mano in perdita del 5,03%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per NewPrinces, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 17,01 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18,09. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 16,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```