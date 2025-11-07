Piaggio, 9 mesi in calo ma migliora l'incidenza del margine lordo industriale

Piaggio

(Teleborsa) -, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha venduto complessivamente nel mondo 346.500al 30 settembre 2025 (380.000 al 30 settembre 2024, -8,8%), registrandoconsolidati per 1.204,4 milioni di euro (1.357,2 milioni di euro al 30 settembre 2024, -11,3%).Ilè stato pari a 366,6 milioni di euro (402,4 milioni di euro al 30 settembre 2024, -8,9%), con un'incidenza sul fatturato in crescita, pari al 30,4% (29,7% al 30 settembre 2024).L'consolidato è stato di 201 milioni di euro (234,3 milioni di euro al 30 settembre 2024, -14,2%). L'è pari al 16,7% (17,3% al 30 settembre 2024). Il risultato operativo () è stato pari a 85,2 milioni di euro (129,4 milioni di euro al 30 settembre 2024, -34,1%). L'è pari al 7,1% (9,5% al 30 settembre 2024).Al 30 settembre 2025 il Gruppo Piaggio ha consuntivato unpositivo per 31,7 milioni di euro (62,2 milioni di euro al 30 settembre 2024, -49,1%).L'(PFN) al 30 settembre 2025 risulta pari a -528,2 milioni di euro (-534 milioni di euro al 31 dicembre 2024; -461,2 milioni di euro al 30 settembre 2024).Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivatoper 102,5 milioni di euro (117,4 milioni di euro investiti al 30 settembre 2024).