Enel, risultati in crescita nei nove mesi 2025 guidati dalle attività internazionali

Enel

(Teleborsa) - Il colosso elettrico italianoha alzato il velo sui risultati dei primi nove mesi del 2025 da cui emergonopari a 59.702 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto a 57.634 milioni di euro nei nove mesi del 2024. La variazione è prevalentemente riconducibile alle maggiori vendite delle commodity sul mercato wholesale, in un contesto di prezzi medi crescenti.L'ammonta a 17.262 milioni di euro, in rialzo dello 0,9% rispetto a 17.109 milioni di euro nei nove mesi del 2024. La riduzione dei margini in Italia, sia nel retail per i minori prezzi medi applicati ai clienti finali che nella generazione, prevalentemente per la minore disponibilità della risorsa idrica, è stata più che compensata dal positivo contributo della Spagna e della Colombia; in generale, in America Latina la positiva performance operativa ha compensato l’effetto negativo dei cambi.Ilsi attesta a 5.703 milioni di euro, in aumento del 4,5% rispetto a 5.455 milioni di euro nei nove mesi del 2024. La variazione, a parità di perimetro tra i due periodi a confronto, è principalmente riconducibile al positivo andamento della gestione operativa ordinaria, nonché ai minori oneri finanziari connessi al minor indebitamento finanziario lordo e alla riduzione del costo medio di tale debito.L'al 30 settembre 2025 cifra in 57.535 milioni, in aumento da 55.767 milioni di euro di fine anno 2024 (+3,2%). I positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, gli effetti netti positivi derivanti dalle nuove emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui e il positivo andamento dei tassi di cambio sul debito hanno parzialmente compensato il fabbisogno finanziario legato agli investimenti, al pagamento dei dividendi, all’acquisto di azioni proprie daparte di Enel S.p.A. ed Endesa S.A. e alle operazioni straordinarie perfezionate nel periodo.A livello reported, l'EBITDA si è attestato a 16.870 milioni di euro (16.923 milioni nei nove mesi del 2024) e il Risultato netto del Gruppo a 5.236 milioni di euro (5.2514 milioni nei nove mesi del 2024).Il management ha deliberato unpari a 0,23 euro per azione (+7% rispetto all’acconto sul dividendo 2024), in pagamento dal 21 gennaio 2026.La politica dei dividendi, coerente con il Piano Strategico 2025-2027, prevede per l’esercizio 2025 un, e un potenziale incremento fino a un pay-out del 70% sull’Utile netto ordinario del Gruppo.Per l’il Gruppo stima undi Gruppocompreso tra 22,9 e 23,1 miliardi e undel Gruppo(compreso tra 6,7 e 6,9 miliardi).