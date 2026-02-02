OPS eCom, il Tribunale di Roma accoglie il deposito per la protezione del debito

(Teleborsa) - OPS eCom
(ex Giglio Group), società quotata all'Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce, ha fatto sapere che il Tribunale di Roma
ha preso atto del deposito delle misure protettive presentato dalla Società lo scorso 22 gennaio 2026. L'autorità giudiziaria ha fissato per il 23 marzo 2026
l'udienza per la conferma formale di tali misure, segnando l'inizio di una fase di consolidamento per il gruppo di Assago.
Parallelamente al deposito in tribunale, la Società ha comunicato che il Prof. Paolo Bastia
ha ufficialmente accettato l'incarico come Esperto
nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi
(CNC).
OPS eCom ha tenuto a precisare che le misure protettive
del patrimonio sono efficaci fin da subito. Di conseguenza, l'azienda ribadisce che l'attività operativa proseguirà regolarmente.