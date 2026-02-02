OPS eCom, il Tribunale di Roma accoglie il deposito per la protezione del debito

OPS eCom

(Teleborsa) -(ex Giglio Group), società quotata all'Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce, ha fatto sapere che ilha preso atto del deposito delle misure protettive presentato dalla Società lo scorso 22 gennaio 2026. L'autorità giudiziaria ha fissato per ill'udienza per la conferma formale di tali misure, segnando l'inizio di una fase di consolidamento per il gruppo di Assago.Parallelamente al deposito in tribunale, la Società ha comunicato che il Prof.ha ufficialmente accettato l'incarico comenell'ambito della procedura di(CNC).OPS eCom ha tenuto a precisare che ledel patrimonio sono efficaci fin da subito. Di conseguenza, l'azienda ribadisce che l'attività operativa proseguirà regolarmente.