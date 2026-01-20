Rho Fiera, Convention annuale di Zurich e Zurich Bank: 2500 Agenti e Consulenti finanziari al centro

(Teleborsa) - Si è conclusa l’ormai tradizionale Convention di Zurich, la due giorni dal titolo “Blue Power” che il 19 e 20 gennaio ha riunito 2500 tra consulenti finanziariBank e Agenti Zurich in due padiglioni di Rho Fiera, a Milano.Un’occasione che ha permesso di condividere risultati, strategie e obiettivi futuri del ramo assicurativo e finanziario e che ha confermato la centralità delle persone e delle reti come motore della crescita del Gruppo in Italia.finanziari. I risultati raggiunti nel 2025 costituiscono una base solida su cui costruire il futuro: la spinta sull’offerta Protection ha confermato la leadership di Zurich, con una quota di raccolta del 6%, tre volte superiore al mercato. Un dato che testimonia l’eccellenza del nostro modello e la crescita delle nostre reti. In questo percorso, Zurich Bank continua a registrare una crescita costante: nel 2025 ha raggiunto 21 miliardi di Euro di asset in gestione e ha ampliato la rete dei consulenti finanziari. Abbiamo posto le basi per guardare con fiducia al raggiungimento anticipato dei target del piano strategico della banca. Anche la rete agenziale è in espansione, con nuovi rischi in portafoglio e nuovi intermediari che scelgono Zurich come compagnia affidabile, impegnata a investire sulla rete agenti. Abbiamo tracciato una direzione chiara per Zurich Italia: crescere in modo sostenibile, rafforzando il valore delle reti, semplificando e innovando per offrire ai clienti un livello di servizio sempre più eccellente.”, ha aperto la prima giornata di lavori con un intervento dedicato ai risultati positivi conseguiti nel 2025 e alle priorità strategiche per il nuovo anno. A seguire, Kristof Terryn, CEO of EME and Head of Global Retail, ha presentato una panoramica sull’andamento del Gruppo Zurich nel 2025, soffermandosi sul contributo significativo dell’Italia ai risultati complessivi e sul ruolo strategico del Paese nel percorso di crescita di Zurich a livello internazionale. Si sono poi alternati sul palco Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank e Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customers di Zurich Italia, che hanno illustrato priorità strategiche, andamento dei business e direttrici di sviluppo per le due anime di Zurich in Italia: banca e assicurazione. Renato Antonini, Amministratore Delegato di Zurich Investments Life, ha illustrato l’evoluzione del Vita e della Protection e la crescente rilevanza del comparto per Zurich.Van Vliet, Group Chief Investment Officer, ha presentato l’outlook di mercato per il 2026, offrendo una lettura del contesto macroeconomico e delle principali dinamiche attese sui mercati. La prima giornata si è conclusa con un intervento ispirazionale di Julio Velasco, allenatore della nazionale femminile di pallavolo italiana Campione del Mondo 2025, sul valore della squadra e della preparazione come strategia per affrontare le sfide future.La seconda giornata ha visto come di consueto le due plenarie di Zurich e Zurich Bank in parallelo.PerBank, i lavori sono stati aperti dal Direttore Generale Silvio Ruggiu, insieme al Presidente Alessandro Castellano, con un approfondimento sui risultati conseguiti, sul contesto macroeconomico e sulle direttrici strategiche della banca al 2030, evidenziando il rafforzamento del modello di business, l’evoluzione dell’offerta di Wealth Management e Life & Protection e la spinta su servizi, piattaforme e innovazione tecnologica a supporto di un percorso di crescita solido e coerente con le ambizioni del piano strategico.Per l’area assicurativa,Colio ha posto l’accento su innovazione, semplificazione e crescita sostenibile, approfondendo il rafforzamento dell’offerta Vita e Protection, il ruolo del modello consulenziale e distributivo e gli investimenti in modernizzazione dei sistemi, digitalizzazione dei processi e supporto alla rete