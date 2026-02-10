Ambiente costruito e sostenibilità: alla Camera dei Deputati i 18 anni di Green Building Council Italia

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati
, la conferenza stampa "Ambiente costruito e transizione sostenibile
", organizzata in occasione dei 18 anni
dalla nascita di Green Building Council Italia
e dedicata al ruolo strategico del settore delle costruzioni nel percorso di transizione ecologica del Paese.
Nel corso dell’incontro è stato affrontato il contributo dell’ambiente costruito al raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali ed europei
, con particolare attenzione ai temi della decarbonizzazione del patrimonio edilizio, della rigenerazione urbana, del ruolo delle politiche pubbliche e del valore delle professioni tecniche come attori chiave del cambiamento.
Il confronto ha evidenziato come il settore delle costruzioni rappresenti una leva fondamentale per la riduzione delle emissioni climalteranti e per la promozione di modelli di sviluppo più sostenibili, capaci di coniugare innovazione, qualità dell’abitare e competitività del sistema Paese. Un ruolo confermato anche dai numeri: in Italia i protocolli promossi da Green Building Council Italia contano 2.309 progetti complessivi tra registrati e certificati
, per una superficie totale coinvolta di 31,6 milioni di m²; di questi, 1.008 sono già certificati e 1.301 risultano in corso. A testimonianza di un orientamento verso standard elevati, l’84,3% degli edifici certificati raggiunge i livelli Gold o Platinum, evidenziando un percorso di qualità ambientale ormai consolidato. Nel quadro dell’evoluzione dei sistemi di rating, i protocolli nazionali sviluppati negli anni da GBC Italia indicano inoltre un impatto ambientale stimato significativo, con riduzioni nell’ordine di -25/30% di energia primaria, -30/50% di acqua potabile e 75% di recupero rifiuti.
Un posizionamento che si riflette anche a livello internazionale, contesto che nel 2024 ha visto Italia risultatare prima in UE per edifici certificati LEED e ottava a livello mondiale nel ranking delle "Top 10 Global LEED Countries
". Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre presentato il nuovo logo di Green Building Council Italia
, espressione dell’evoluzione dell’identità dell’associazione e di un impegno sempre più forte verso modelli di sviluppo sostenibili, integrati e orientati all’innovazione.Alessandro Morelli
, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i deputati On. Andrea Barabotti
e On. Ilaria Fontana, Fabrizio Capaccioli,
Presidente di Green Building Council Italia, e Massimo Crusi,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti.Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
: "In questi anni l’Associazione ha avuto il merito di contribuire attivamente alle innovazioni
che, come settore pubblico, abbiamo il compito di attuare. Siamo di fronte a un cambio epocale: la transizione ecologica non è più solo una dichiarazione d’intenti o una spinta ideologica alimentata da incentivi che drogavano il mercato, ma una realtà che cammina sulle proprie gambe. Lo dimostrano i fatti e gli interventi concreti di eDicientamento
che stiamo realizzando. La transizione funziona perché è diventata eDicace e concreta".On. Andrea Barabotti, Deputato
: "La transizione ecologica passa anche dalle nostre città e dalle nostre case
. Rigenerare e decarbonizzare il patrimonio edilizio significa unire la qualità della vita alla sostenibilità e alla crescita".On. Ilaria Fontana, Deputata:
"La transizione ecologica passa in modo decisivo dall’ambiente costruito.
Rigenerare il patrimonio edilizio esistente, ridurre il consumo di suolo e investire nella qualità energetica e ambientale degli edifici non è solo una scelta tecnica, ma una responsabilità politica, etica e sociale verso le future generazioni. Le politiche pubbliche devono accompagnare e governare con coerenza questo cambiamento, sostenendo le professioni, l’innovazione e i territori, aDinché sostenibilità significhi anche giustizia sociale, accessibilità e diritto a vivere in spazi sani e sicuri. Il futuro delle città si costruisce oggi, mettendo al centro la cura, la competenza e una visione di lungo periodo capace di tenere insieme clima, economia e benessere delle persone".Fabrizio Capaccioli , Presidente di Green Building Council Italia:
"Diciotto anni fa Green Building Council Italia nasceva in un contesto in cui parlare di sostenibilità nell’ambiente costruito era ancora un tema pionieristico
. In questi anni abbiamo contribuito ad aDermare una visione dell’edilizia come infrastruttura strategica per lo sviluppo del Paese, capace di coniugare qualità ambientale, innovazione, valore economico e responsabilità sociale. Oggi il settore delle costruzioni è chiamato a un contributo concreto e misurabile alla decarbonizzazione, alla rigenerazione del patrimonio edilizio e alla qualità dell’abitare. Una sfida che richiede un approccio integrato, fondato sul dialogo tra politiche pubbliche, competenze professionali e innovazione. Il nuovo logo di GBC Italia riflette questa evoluzione, con una scelta di maggiore essenzialità coerente con la maturità raggiunta dall’associazione".Massimo Crusi – Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
: "La sostenibilità è un principio che va ben oltre la sola e5icienza energetica integrando a questo fondamentale pilastro i temi ambientali, sociali ed economici. Per questo motivo la rigenerazione urbana rappresenta un vero e proprio processo per lo sviluppo sostenibile di città e territori. Va inoltre evidenziata l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo di città e territori e la necessità di favorire le sfide del contenimento del consumo di suolo e dell’adattamento climatico
, coniugando la sostenibilità ambientale, il benessere e la crescita economica e sociale, con la rigenerazione urbana, fondando le strategie di intervento sui principi della "prossimità", della qualità della vita e della natura, della mobilità e della organizzazione policentrica delle città, quali elementi per lo sviluppo Gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori emergono come figure chiave nel processo di trasformazione del patrimonio costruito, grazie alla loro capacità di leggere e interpretare la complessità urbana, mediando tra le esigenze di innovazione e la preservazione dei valori culturali e sociali.