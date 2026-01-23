Composizione negoziata: consultazione pubblica sui principi dell’esperto

(Teleborsa) - Ilha posto in pubblica consultazione i "". Eventuali osservazioni e commenti possono essere inviatitramite e-mail.A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è stato introdotto nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, lo strumento della Composizione negoziata della crisi d’impresa. In tale contesto assume un ruolo centraledi ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di agevolare e facilitare le trattative tra l’impresa che accede alla composizione negoziata e i suoi creditori.In considerazione della complessità e della relativa novità dell’istituto, e avvertita l’esigenza diutili a definire modalità operative e modelli virtuosi – integrando, peraltro, le disposizioni contenute nel decreto dirigenziale del 21 marzo 2023–, ilfinalizzati a fornire ai professionisti chiamati a svolgere il ruolo di Esperto un adeguato supporto nello svolgimento dell’incarico, con riferimento alla migliore prassi professionale.Il documento rappresenta unche si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dal Consiglio nazionale per la redazione e l’aggiornamento dei Principi di attestazione dei piani di risanamento (ultima revisione 2024) e dei Principi di redazione dei Piani di risanamento (ultima revisione 2022).Considerata la limitata applicazione dell’istituto tra le imprese sottosoglia, i presentinei procedimenti di cui all’art. 25-quater del Codice della crisi. Tuttavia, con gli opportuni adattamenti e tenendo contro del caso concreto, i Principi possono orientare l’attività dell’Esperto nominato per la soluzione delle crisi di tali realtà.