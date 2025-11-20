Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 18:01
24.551 -0,36%
Dow Jones 18:01
46.123 -0,03%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

TE Connectivity scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il più grande fornitore di connettori elettrici al mondo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,53% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di TE Connectivity è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di TE Connectivity segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 216,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 233,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 210,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
