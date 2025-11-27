Eventi e scadenze del 27 novembre 2025

Giovedì 27/11/2025

(Teleborsa) -- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ospiterà a Roma la riunione semestrale della Rete Europea della Concorrenza. Parteciperanno i presidenti delle Autorità di concorrenza degli Stati Membri dell'Unione Europea e della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, nonché di rappresentanti di Islanda, Liechtenstein e Norvegia e dell'Autorità di vigilanza EFTA- Auditorium della Conciliazione, Roma - Evento organizzato dalla Fondazione per la Natalità, dal titolo "Cambia Paese? o Cambia il Paese?", dedicato ai temi della natalità e del welfare familiare. Interverranno personalità di spicco del mondo istituzionale, delle imprese e della società civile, tra le quali, i Presidenti di ISTAT, INPS e Fondazione per la Natalità, il Direttore INAIL, il CEO Angelini Industries e Brunello Cucinelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alla giornata inaugurale- I ministri dell'Istruzione e della gioventù discuteranno del rafforzamento della resilienza tra i giovani, di Erasmus+, dello spazio europeo dell'istruzione nonché di istruzione e formazione professionale- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, Milano - Evento di Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), dedicato ad approfondire le opportunità di business offerte da Hong Kong per le imprese, con simposio, incontri di business matching e una serata di gala – Hong Kong Dinner – che riunirà oltre 80 referenti provenienti da Hong Kong, tra cui rappresentanti istituzionali, leader d'impresa e investitori. Interverranno, tra gli altri, Frederick Ma, Chairman di HKTDC e Paul Chan Mo-po, Financial Secretary of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China. È previsto l’intervento di rappresentanti del Governo Italiano durante la sessione di apertura09:15 -- Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati - Presentazione del Rapporto SVIMEZ 2025, appuntamento di riferimento per comprendere l'andamento economico e sociale del Paese. Tra gli interventi, Luca Bianchi (Direttore Generale SVIMEZ), Adriano Giannola (Presidente SVIMEZ), il ministro Tommaso Foti, in video messaggio, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione europea), Lilia Cavallari (Presidente UPB) e il Sottosegretario di Stato Luigi Sbarra09:45 -- Museo dell'Ara Pacis, Roma - 14ª edizione del Summit del Sole 24 ore. Evento di riferimento per i rappresentanti del settore sanitario e farmaceutico e delle istituzioni. Tra gli interventi, il Ministro Schillaci, il Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Marcello Gemmato, il Presidente di Farmindustria, Marcello Cattani e il Presidente AIFA, Robert Giovanni Nisticò10:00 -- Auditorium della Conciliazione, Roma - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia celebrativa degli Stati generali della Natalità14:30 -- Auditorium CONSOB, Roma - Convegno organizzato dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia e l'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (anspc). Partecipano, tra gli altri, Magda Bianco (Capo dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria Banca d'Italia), Gianpaolo Barbuzzi (Presidente ACF), Ida Mercanti (Segretario generale IVASS), Chiara Mosca e Federico Cornelli (Commissari CONSOB)14:30 -- Milano presso la sede Anima - Press Briefing dedicato all'Outlook per il 2026 di Anima SGR. Interverranno, Filippo Di Naro, Responsabile Direzione Investimenti e Fabio Fois, Responsabile Investment Research & Advisory18:00 -- Sede di Arca Fondi SGR, Milano - Lectio Magistralis tenuta da Giovanni Tamburi, Presidente TIP Tamburi Investment Partners. La lectio, dedicata al mondo delle imprese quotate e non quotate e l'importanza del mercato dei capitali per aiutare le imprese nelle loro crescita, verrà introdotta da Pietro Poletto, Presidente AIAF e vedrà un intervento conclusivo di Ugo Loeser, AD di Arca Fondi SGR- Borsa di New York chiusa per festività- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive