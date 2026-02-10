Digital Asset, rallentano i deflussi per 187 milioni di dollari

(Teleborsa) - Rallentano i deflussi dagli asset digitali nell’ultima settimana
, segnalando, seocndo gli analisti un "punto di svolta" nel sentiment
degli investitori. E' quanto emerge dall'ultimo report settimanale di CoinShare
, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, secondo cui si sono registrati, a livello globale, deflussi per un totale di 187 milioni
di dollari.
"Il recente rallentamento dei deflussi suggerisce che il mercato possa aver raggiunto il punto di minimo di questa fase di debolezza", sottolinea James Butterfill, Head of Research di CoinShares.
L’ultima correzione delle valutazioni ha ridotto il totale degli asset in gestione (AuM) a 129,8 miliardi
di dollari, il livello più basso
dall’annuncio dei dazi statunitensi nel marzo 2025
, che aveva coinciso anche con un minimo locale delle valutazioni degli asset.
L’attività di trading è stata eccezionalmente intensa, con i volumi degli ETP
che hanno raggiunto un record settimanale di 63,1 miliardi di dollari
, superando il precedente massimo di 56,4 miliardi registrato nell’ottobre dello scorso anno.A livello regionale
, sono emerse diverse aree di forza, con afflussi registrati in Germania
(87,1 milioni di dollari), Svizzera
(30,1 milioni di dollari), Canada
(21,4 milioni di dollari) e Brasile
(16,7 milioni di dollari).
Tra gli afflussi, XRP, Solana ed Ethereum
hanno guidato la classifica rispettivamente con 63,1 milioni, 8,2 milioni e 5,3 milioni. Da inizio anno, XRP resta il crypto-asset più performante, con afflussi complessivi pari a 109 milioni di dollari. Bitcoin è stato l’unico asset a mostrare un sentiment negativo
, registrando deflussi per 264 milioni di dollari nella settimana