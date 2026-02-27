Agea: oltre 573 milioni di euro tra dicembre 2025 e i primi due mesi del 2026

(Teleborsa) - Agea ha erogato 573.684.313,23 euro tra dicembre 2025 e i primi due mesi del 2026. Levanno dai saldi della Domanda Unica 2025 (oltre 150 milioni di euro) allo Sviluppo Rurale programmazione 2023-2027 (relativamente al SIGC - interventi della PAC basati sulle superfici e sugli animali – circa 84 milioni di euro mentre il NO SIGC - contributi strutturali – ammonta a quasi 10 milioni di euro). La programmazione 2014-2022 dello Sviluppo Rurale, parallelamente, ha ricevuto erogazioni pari a oltre 273 milioni di euro per il NO SIGC e 18 milioni di euro per il SIGC. Per le Misure nazionali parliamo di erogazioni pari a 4.001.471,76 euro. Lo rende notoin una nota.Nel conteggio vanno inseriti ipari a 6.027.358,23 euro e gli interventi di sostegno sui premi delle polizze assicurative (per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteoclimatici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie) per oltre 19 milioni di euro, a valere sia su fondi europei sia nazionali.La cronaca degli ultimi mesi del 2025 – evidenzia la nota – ha restituito una percezione dell'Agenzia particolarmente virtuosa – l'anno si è chiuso con oltre– che si è così posizionata come uno degli organismi pagatori più performanti a livello europeo per capacità di spesa. "Quadro che Agea – conclude la nota – sta consolidando anche nel 2026 – seppure dopo appena due mesi dall'inizio dell'anno. Il cambio di passo dell'Agenzia – in termini di efficientamento delle procedure, tempestività nei pagamenti, semplificazione amministrativa, innovazione tecnologica messa a disposizione di tutta la filiera, armonizzazione e coordinamento interistituzionale (europeo, nazionale e regionale), si sta consolidando.