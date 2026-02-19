USA, stoccaggi gas ultima settimana -144 BCF

(Teleborsa) - Scendono poco meno delle attese gli. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 13 febbraio 2026 sono risultati in diminuzione di 144 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela inferiore al(-148 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 249 BCF.Lesi sono dunque portate a 2.070 miliardi di piedi cubici, risultando in diminuzione del 2,8% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.129) e in discesa del 5,6% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.193 BCF.