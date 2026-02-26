USA, stoccaggi gas ultima settimana -52 BCF

(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nellasono risultati in diminuzione di 52 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela superiore al(-36 BCF). La settimana precedente si era registrato un calo di 144 BCF.Lesi sono dunque portate a 2.018 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 7,5% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 1.877) e in flessione dello 0,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.025 BCF.